Colegio Médico declara «Alerta Gremial Permanente» ante despidos e incumplimiento de acuerdos

Tegucigalpa – La crisis en el sector sanitario se agudiza, luego que la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras (CMH), declaró formalmente un estado de «Alerta Gremial Permanente» a nivel nacional, denunciando una serie de acciones que atentan contra la estabilidad laboral de los profesionales de la medicina en el país.

De acuerdo con la comunicación oficial emitida este viernes por las autoridades del ente gremial, la medida responde directamente al incumplimiento del Acta del 22 de abril de 2026, así como a una ola de despidos que han calificado como “injustificados” y a la suspensión considerada ilegal de deducciones salariales.

Ante este escenario, la cúpula del Colegio Médico lanzó un llamado urgente a todas las delegaciones, sociedades y asociaciones médicas de Honduras para que procedan de forma inmediata a la integración de Comités Locales de Defensa Gremial en cada centro asistencial y región del país.

Según detalla el comunicado, estos comités tendrán tres misiones fundamentales:



• Recibir denuncias formales relacionadas con despidos y violaciones a los derechos laborales.

• Coordinar acciones estratégicas de manera directa con la Junta Directiva Central del CMH.

• Mantener informados de primera mano a todos los agremiados en sus respectivas localidades.

La Junta Directiva ha fijado como fecha límite el próximo martes 26 de mayo de 2026 para que las delegaciones reporten los nombres de los integrantes que conformarán cada Comité Local.

En tanto, las autoridades de la organización gremial instaron a toda la base médica a mantenerse en máxima alerta, advirtiendo que el CMH realizará una convocatoria próximamente para definir y anunciar las acciones gremiales a seguir en los próximos días. JS