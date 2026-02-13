Colegio Médico de Honduras vota este viernes para elegir nuevas autoridades

Tegucigalpa – Este viernes, los afiliados al gremio eligen a la nueva Junta Directiva para el periodo 2026‑2028, con tres movimientos principales compitiendo por la presidencia y los cargos directivos.

Los movimientos y sus candidatos a la presidencia son: Acción Gremial, encabezado por Melissa Mejía; Transformación Gremial, con Samuel Santos como candidato; e Integración Gremial, que postula a Gabriel Paredes.

La jornada electoral se desarrolla en medio de expectativas por la participación de los agremiados y con el objetivo de fortalecer la representación médica en Honduras.

Los resultados definirán quién dirigirá la institución durante los próximos dos años y marcarán el rumbo de las políticas gremiales en el país.

El llamado es para todos los médicos del país para que puedan ejercer el voto y elegir a sus autoridades. IR