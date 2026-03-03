Colegio Médico de Honduras rechaza intento de condicionar empleos en Salud al pago de cuotas partidarias

Tegucigalpa- El Colegio Médico de Honduras manifestó su rechazo categórico ante lo que calificó como un nuevo intento de condicionar el acceso a un empleo en el Sistema de Salud Pública al pago de cuotas partidarias al partido de gobierno.

A través de un pronunciamiento público, el gremio sostuvo que la profesión médica “no es un botín político de ningún partido” y reiteró que el ejercicio profesional se fundamenta en la ética, la vocación de servicio y el compromiso con la vida, no en la militancia partidaria.

El Colegio advirtió que exigir una cuota económica como requisito para optar a un puesto de trabajo constituye una violación al derecho humano y constitucional al trabajo, un acto de discriminación política y una forma de clientelismo que degrada el Sistema de Salud. Además, señaló que este tipo de prácticas representa un atentado contra la dignidad profesional del médico hondureño.

En el comunicado, la organización enfatizó que el Sistema de Salud Pública debe regirse por criterios de mérito, capacidad, idoneidad y necesidad del servicio, y no por lealtades partidarias ni compromisos económicos con estructuras políticas. “El médico no puede de ninguna manera pagar para servir”, subraya el documento.

Asimismo, exigieron a las autoridades competentes investigar y sancionar cualquier práctica de este tipo, así como garantizar procesos de contratación transparentes. “El acceso al trabajo no puede convertirse en un mecanismo de financiamiento partidario”, recalcaron.

El gremio reafirmó su compromiso con la ética, la dignidad profesional y la defensa del ejercicio médico libre de presiones políticas, advirtiendo que no guardarán silencio ante lo que consideran una degradación permanente promovida por los partidos políticos una vez llegan al poder.

Finalmente, el Colegio Médico recordó que los derechos laborales son progresivos y “de ninguna manera regresivos”, reiterando que continuarán vigilantes ante cualquier vulneración a las garantías profesionales de sus agremiados.LB