Colegio Médico de Honduras convoca a asambleas este miércoles en siete departamentos

Tegucigalpa – El Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó a los galenos a asambleas extraordinarias informativas para este miércoles en los departamentos de Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Santa Bárbara y Gracias a Dios.

El motivo de las asambleas extraordinarias es para exigir el pago adeudado de cuatro meses de salario, la falta de reajuste salarial, violación a la jornada laboral y establecer las acciones gremiales para el restablecimiento de los derechos.

Las asambleas extraordinarias serán desde las 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche en cada centro de salud.

La organización alegó que la Secretaría de Salud ha incumplido en cada una de las actas de compromiso para garantizar la estabilidad laboral y la igualdad de condiciones de trabajo de los médicos que laboran de forma tercerizada en las instituciones descentralizadas.

Enfatizó que el servicio de emergencia y las áreas críticas deberán quedar cubiertas.

En ese sentido, el CMH solicitó a los jefes de estos servicios que programen el recurso médico necesario para garantizar la atención a la ciudadanía y asegurar que parte de los médicos asistan a las asambleas extraordinarias. AG