Colegio Médico de Honduras apoya a enfermeras en paro, pero no paralizarán labores

Tegucigalpa – El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, dijo hoy que apoyan a las enfermeras en paro de labores, pero el gremio no paralizará labores.

Santos dijo que no son autoridad y que corresponde a la ministra de Salud Carla Paredes resolver esta situación.

Recordó que cuando ellos han emprendido sus luchas laborales han paralizado labores solos, sin el apoyo del gremio de enfermería.

En ese sentido, enfatizó que no van a paralizar labores, la lucha es de las enfermeras, acotó.

Cabe señalar que las enfermeras solicitaron a través de una carta apoyo al CMH, pero el presidente del gremio respondió que sí las apoyan, pero no paralizarán labores.

Hemos estado dando acompañamiento, diciendo en los medios de comunicación que apoyamos el aumento de la base salarial de las enfermeras, dijo.

No obstante, reiteró que no es correcto paralizar labores por parte de los médicos.

Resumió que apoyan la lucha de las enfermeras, pero no acompañarán un paro de labores.

Finalmente, exhortó al diálogo, este problema solo se puede resolver con un diálogo de altura, externó. (RO)