Colegio Médico convoca a asambleas informativas en Copán, Lempira e Intibucá

Tegucigalpa – El Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó para este jueves a todos sus agremiados a asambleas informativas extraordinarias en los departamentos de Copán, Lempira e Intibucá.

Lo anterior por incumplimiento de compromisos por parte de la Secretaría de Salud (Sesal), señaló el CMH.

Los médicos de estos departamentos protestan por el retraso de cuatro meses de salario y por un reajuste salarial.

Las asambleas extraordinarias convocadas para este jueves inician a las siete de la mañana y se extenderán hasta las siete de la noche.

A continuación Proceso Digital reproduce el comunicado emitido por el CMH: