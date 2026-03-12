Colegio Médico convoca a asambleas informativas a médicos residentes por pago de beca

Tegucigalpa – El Colegio Médico de Honduras convocó a asambleas informativas este jueves de 07:00 de la mañana a 03:00 de la tarde a médicos residentes en exigencia del pago del salario-beca.

A través de un comunicado el Colegio Médico convocó a asambleas extraordinarias informativas este jueves.

Cabe señalar que los médicos residentes mantienen una huelga con diversas exigencias dirigidas al gobierno, incluyendo mejoras salariales, pagos adeudados y condiciones laborales.

Los representantes del movimiento indicaron que la medida de presión continuará hasta que se logre una respuesta formal por parte de las autoridades de salud.

A esta lucha se suma el gremio este jueves, pero sin abandono de las áreas críticas.

Las asambleas informativas se realizarán en los puestos de trabajo de los médicos residentes, pero no se abandonarán las áreas críticas y de la sala de Emergencia.

A continuación Proceso Digital reproduce la convocatoria girada por el Colegio Médico de Honduras: