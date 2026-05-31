Colegio Médico convoca a asamblea extraordinaria nacional y advierte sanciones por inasistencia

Tegucigalpa – El Colegio Médico de Honduras (CMH), convocó de manera urgente a todos los profesionales de la medicina que laboran en el sector público y descentralizado a una Asamblea Extraordinaria Informativa, programada para este lunes 1 de junio de 2026, con carácter de asistencia obligatoria.

La medida, respaldada en la Ley Orgánica del CMH y el Estatuto Médico Empleado, abarca a galenos bajo cualquier modalidad de contratación en instituciones como la Secretaría de Salud (Sesal), el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Ministerio Público, el Sistema de Emergencias 911, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), el Instituto Nacional Penitenciario (INP) y la Secretaría de Educación, entre otras.

La asamblea se desarrollará durante una jornada de 12 horas, iniciando a las 7:00 de la mañana y finalizando a las 7:00 de la noche.

Los puntos de concentración establecidos son:

Tegucigalpa y zonas aledañas: Centro de Convenciones del Colegio Médico de Honduras.

Resto del país: Sedes de las delegaciones del CMH o el lugar asignado por cada delegado regional.

La convocatoria surge ante la falta de respuestas a problemáticas históricas del sistema sanitario. El gremio presentó un pliego de demandas que incluye:

• Cese inmediato de despidos y reintegro del personal afectado.

• Pago de salarios atrasados, con deudas que superan los cinco meses en algunos casos.

• Firma inmediata de contratos y cumplimiento del salario base legal.

• Centralización de las redes descentralizadas de salud.

• Aplicación del reajuste salarial conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y componente bienal 2026.

• Incremento presupuestario, solicitando la asignación del 12% del Presupuesto General de la República a la salud pública.

• Garantías de estabilidad laboral y pago de cesantías a médicos jubilados.

Advertencia de sanciones

La Junta Directiva del CMH advirtió que la inasistencia injustificada será sancionada conforme al Reglamento de Sanciones vigente. Para garantizar el control, se implementará un sistema de verificación mediante listas físicas de asistencia en cada punto de reunión.

Pese a la convocatoria nacional, el gremio aseguró que no se desatenderá a la población. Se instruyó a los jefes de servicio a organizar turnos y garantizar la cobertura en hospitales.

El CMH afirmó que los servicios de emergencia y las áreas críticas permanecerán completamente operativos durante el desarrollo de la asamblea. JS