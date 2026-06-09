Colegio Médico advierte que mantendrá protestas indefinidas hasta que se paguen salarios atrasados

Tegucigalpa – El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, aseguró que las asambleas informativas y medidas de protesta continuarán de manera indefinida mientras el Gobierno no cumpla con el pago de los salarios adeudados a los médicos y garantice el respeto de sus derechos laborales.

– Los médicos realizan una protesta frente al Hospital Escuela.

El dirigente gremial manifestó que la principal exigencia del sector salud es que se acrediten los pagos pendientes a nivel nacional, además de la suspensión de los despidos y la restitución de los profesionales que han sido separados de sus cargos.

«Lo primero es el pago de salario a todos los médicos que se les debe a nivel nacional, que se suspendan los despidos y que se restituya a aquellos colegas que han sido despedidos», declaró Santos.

Asimismo, señaló que hasta el momento el presidente de la República no ha establecido un acercamiento directo con el Colegio Médico para abordar la problemática que enfrenta el sistema sanitario.

Explicó que el gremio ha buscado canales de comunicación con el mandatario a través de personas cercanas a su entorno, planteando incluso la posibilidad de que la convocatoria al diálogo sea realizada por el secretario privado presidencial o por el ministro de la Presidencia.

«Nosotros hemos mandado a decir que no tiene que ser necesariamente el presidente; podría ser su secretario privado o el ministro de la Presidencia quien convoque a toda la institución para dialogar y resolver los problemas que tenemos», expresó.

Santos alertó sobre el déficit de profesionales de la salud que enfrenta Honduras. De acuerdo con sus estimaciones, el país requiere aproximadamente 23 mil médicos para atender adecuadamente a la población, pero actualmente cuenta con alrededor de 5 mil en funciones.

«Tenemos un déficit de 18 mil médicos, cinco mil médicos están haciendo el trabajo que deberían realizar 23 mil profesionales», afirmó.

Sostuvo que esta situación afecta directamente a la población, reflejándose en largas listas de espera, citas médicas programadas para varios meses después y extensos tiempos de atención en las salas de emergencia.

Además, consideró que la falta de personal médico es una problemática acumulada durante varios gobiernos y que la solución no pasa por reducir plazas, sino por fortalecer el sistema mediante nuevas contrataciones.

«Lejos de estar pensando en despedir médicos, deberíamos estar pensando en cómo contratar más médicos para alcanzar la cantidad que el país necesita», señaló.

Santos calificó el incumplimiento en el pago de salarios como una grave falta administrativa que vulnera el Código del Trabajo y los derechos laborales de los profesionales de la salud.

El presidente del Colegio Médico reiteró que las protestas continuarán hasta que las autoridades presenten soluciones concretas a las demandas planteadas por el gremio. IR