Colegio Médico advierte a la SESAL de incumplimientos de acuerdos

Tegucigalpa – El Colegio Médico de Honduras expresó a través de un comunicado su profunda preocupación ante el reiterado incumplimiento de acuerdos previamente establecido con este gremio, particularmente en temas sensibles y urgentes que afectan la estabilidad laboral y la dignidad de los profesionales de la medicina en Honduras.

En el comunicado el gremio advirtió que “no esperaremos hasta junio para reaccionar”,

Los galenos manifestaron que existe un acumulado pendiente de pago que afecta a más de 600 médicos.

Asimismo, múltiples nombramientos no han sido formalizados, se han ejecutado traslados de lugar de trabajo sin mediar acuerdo mutuo entre el médico y el empleador.

Además, persisten denuncias sobre faltas de respeto y persecución laboral y se ha obstaculizado la entrega de comprobantes a los médicos en sus centros de trabajo. IR