Colegio de Periodistas pide reforma para fortalecer e independizar el Mecanismo de Protección

Tegucigalpa- El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Juan Carlos Sierra, instó a la Secretaría de Derechos Humanos a presentar una iniciativa de reforma de ley que permita el fortalecimiento, la independencia y la mejora presupuestaria del Mecanismo del Consejo Nacional de Protección.

Sierra manifestó que el gremio ha hecho saber a las nuevas autoridades la necesidad de que dicho mecanismo deje de depender de la Secretaría de Estado y se convierta en un ente independiente, con autonomía real para cumplir su función de protección.

“Necesitamos un mecanismo que no sea parte de la Secretaría, que tenga la autonomía necesaria, porque en la actualidad es un sistema que, desgraciadamente, no funciona”, expresó.

El dirigente también señaló que en la administración pasada se tomaron decisiones meramente políticas que afectaron el funcionamiento del mecanismo, lo que debilitó su capacidad de respuesta ante las amenazas y riesgos que enfrentan periodistas, defensores de derechos humanos y otros sectores vulnerables.

En ese sentido, anunció que se buscará una reunión con el Congreso Nacional de Honduras, y se solicitó formalmente a la Secretaría de Derechos Humanos que cuenta con iniciativa de ley, que presente una propuesta de reforma para garantizar la independencia del mecanismo y su fortalecimiento financiero.

Sierra calificó como “irrisorio” el presupuesto actual, especialmente en un país donde persisten altos niveles de inseguridad. “Es insuficiente para atender la magnitud del problema”, enfatizó.

Las declaraciones se dan pocos días después de la juramentación de la nueva secretaria de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Leda Lizethe García, a quien el gremio periodístico pidió asumir con prioridad esta agenda de reformas.LB