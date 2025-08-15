Colegio de Periodistas anuncia que acompañará caminata convocada por Iglesias

Tegucigalpa – El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) anunció este viernes que acompañará la Caminata por la paz y la democracia convocada por las iglesias Católica y Evangélica.

La junta directiva del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) aprobó la decisión de escuchar el llamado de las iglesias a unirse en oración por la paz de Honduras, en se sentido, nos integramos a la caminata programada mañana sábado 16 de agosto, en acompañamiento y oración junto a la feligresía, indicó el CPH en un comunicado.

En el escrito resaltó que desde su fundación, el CPH ha asumido como una de sus finalidades contribuir al progreso social y al desarrollo integral de la nación. Hoy más que nunca respaldamos este compromiso, respondiendo al llamado espiritual de los líderes religiosos para buscar la paz y garantizar la democracia.

“Recibimos con agrado las muestras de respaldo de nuestros agremiados, quienes han expresado su deseo de participar, no solo como parte del colectivo gremial, sino también desde su fe personal. Este apoyo es una clara muestra de que el periodismo, más allá del oficio, es también una voz con conciencia cívica y espiritual”, enfatizó el organismo gremial.

Nos solidarizamos con todas las organizaciones e instituciones que trabajan por la reconciliación y la paz, acentuó.

Honduras, un país altamente polarizado por la disputa del poder y por actos de corrupción, se sumerge cada día en una crisis que divide a la población, por lo que, tanto las iglesias Evangélica y Católica han unido fuerzas en un hito histórico y han convocado a los fieles cristianos a marchar el 16 de agosto en actos que se desarrollarán de forma simultánea en todo el territorio nacional.

La convocatoria, anunciada el 18 de julio de 2025, representa un hito sin precedentes en Honduras, donde la Conferencia Episcopal de Honduras y la Confraternidad Evangélica han decidido aunar esfuerzos para promover un mensaje de esperanza y reconciliación.