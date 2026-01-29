Colegio de Periodistas anuncia nuevo salario mínimo para el 2026

Tegucigalpa – El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), dio a conocer este viernes mediante un comunicado, que se incrementa en mil 205 lempiras el salario mínimo de sus agremiados.

Mediante una notificación que fue enviada a los departamentos de Contabilidad y Planillas de los medios de comunicación, el CPH indicó que el nuevo salario mínimo de los periodistas es de 25 mil 416 lempiras con 84 centavos.

Lo anterior representa un aumento de mil 205 lempiras con 13 centavos respecto a los 24 mil 211 lempiras con 71 centavos que se pagaban hasta el mes de diciembre.

El CPH detalló que la variación obedece a los índices de precios al consumidor del Banco Central de Honduras (BCH).

En Honduras, el trabajo de los periodistas y el personal de los medios de comunicación, tradicionales y digitales, «es más complejo y riesgoso ante la intolerancia y la conducta hostil de diferentes funcionarios del Gobierno», según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Lo anterior convierte al ejercicio del periodismo en Honduras en una profesión de alto riesgo.

Datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) indican que, las denuncias presentadas por periodistas y comunicadores sociales, ante ese ente estatal, han ido en aumento año con año, hechos que se agudizaron a partir del año 2022.

En los últimos 42 meses (2022-2025) el ejercicio del periodismo, en el país, estuvo marcado por una serie de hechos que van desde amenazas, agresiones, hostigamiento, intimidación, demandas en los tribunales, desplazamiento forzado y la muerte violenta de más de una docena de personas que trabajan en medios de comunicación, muchas de ellas en circunstancias impunes.

El panorama para los miembros del gremio periodístico es desalentador si se toma en cuenta que, en el 45% de los casos, las víctimas denunciaron desconocer a su “agresor”. (RO)