Colegio de Enfermeras exige respuestas a Salud y advierte con asambleas informativas

Tegucigalpa – La presidenta del Colegio de Enfermeras de Honduras, Julia Benítez, hizo un llamado urgente a la Secretaría de Salud para que brinde una respuesta sobre la situación laboral de decenas de profesionales de enfermería que continúan a la espera de su recontratación y el nombramiento de personal.

Benítez señaló que representantes del gremio han acudido semanalmente a la Secretaría de Salud para solicitar una mesa técnica de diálogo; sin embargo, afirmó que hasta la fecha no han recibido respuesta.

Explicó que existe un oficio relacionado con el nombramiento de enfermeras que fueron despedidas o que laboraban bajo la modalidad de contrato o interinato.

La dirigente manifestó que el Colegio de Enfermeras ha privilegiado el diálogo y ha evitado adoptar medidas de presión, pero advirtió que la falta de respuestas podría obligarlos a tomar acciones. “Hemos sido pacientes, hemos confiado en el diálogo y necesitamos respuestas claras”, expresó.

Asimismo, denunció que alrededor de 100 profesionales permanecen a la espera de ser recontratadas, luego de que el pasado 30 de junio vencieron sus contratos y recibieron un oficio notificándoles el cese de sus labores en la Secretaría de Salud. Además, indicó que el gremio también demanda soluciones al pago del sueldo variable y al proceso de reasignación de personal.

Benítez advirtió que, si las autoridades sanitarias continúan sin atender sus demandas, el Colegio de Enfermeras no descarta convocar a asambleas informativas como medida de presión para exigir una pronta solución “hemos sido pacientes le hemos apostado al diálogo y no hemos querido tomar medidas drásticas, pero a veces lo obligan a uno” remarcó. LB