Colegio de Economistas considera acertado mantener tasa de política monetaria para contener inflación

Tegucigalpa – El presidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Juan Carlos Hernández, consideró que mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM), es la decisión más adecuada en el contexto económico actual.

El economista advirtió que una reducción podría incrementar la liquidez en el mercado y generar mayores presiones inflacionarias.

«Pienso que la política monetaria que se ha aplicado en el país ha sido la adecuada en el sentido de poder controlar los niveles de liquidez», afirmó.

Hernández explicó que una disminución en las tasas de interés abarata el costo del dinero y facilita el acceso al crédito.

Sin embargo, advirtió que, si la cantidad de dinero en circulación crece más rápido que la producción de bienes y servicios, el resultado sería un aumento de la inflación.

El presidente del CHE agregó que Honduras enfrenta un contexto internacional desfavorable, marcado por la volatilidad en los precios de los combustibles, lo que obliga a mantener una política monetaria prudente.

Finalmente, reiteró que, mientras persistan las presiones inflacionarias externas, lo más conveniente es mantener controlada la liquidez del sistema financiero mediante la actual tasa de política monetaria. AD