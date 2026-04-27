Colegio de economista prevé una aprobación de revisión de parte de misión del FMI

Tegucigalpa – Juan Carlos Hernández, presidente del Colegio de Economistas de Honduras, señaló hoy que prevén una aprobación a la revisión que realiza una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Una misión del FMI arribó este lunes a Honduras para iniciar la cuarta y quinta revisión del acuerdo vigente desde septiembre de 2023, en un proceso decisivo que podría desbloquear un desembolso de aproximadamente 240 millones de dólares para apoyo presupuestario del Estado.
En ese orden, el gremio de economistas vaticinó una aprobación, lo que acerca al país a poder acceder a un millonario desembolso.
Explicó que pese a un contexto económico negativo a nivel internacional, las variables macroeconómicas de Honduras son aceptables.
Dijo que las reservas y las remesas de Honduras muestran números favorables, por lo que, se estima que el déficit de Honduras cierre el año con menos del 1 %.
En ese sentido, dijo que todas estas variables son favorables para la economía nacional.
Insistió que los números favorecen al país, por lo que no habría problema para aprobar esta revisión. (RO)