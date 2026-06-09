Colegio de Abogados recomienda incorporar un miembro externo a Consejo de la Judicatura

Tegucigalpa – Tras la aprobación del anteproyecto de ley que dará vida al Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) recomendó la incorporación de un miembro externo a este nuevo órgano regulador de la carrera judicial.

Así lo expresó este martes, Olbin Sarmiento, presidente del CAH quien explicó que en este momento el Consejo de la Judicatura es subalterno al presidente de la Corte Suprema de Justicia.

El anteproyecto estipula que se es un Consejo independiente del Pleno de Magistrados, pero no del presidente de la Corte de la Corte Suprema de Justicia, dijo el dirigente gremialista.

En ese sentido, consideró que se debe dar balance y credibilidad con la incorporación de un miembro externo al Poder Judicial.

El lunes el Pleno de Magistrados aprobó por unanimidad el anteproyecto de ley que podría dar vida al Consejo de la Judicatura.

Dicho anteproyecto contempla un órgano integrado por cinco Concejales propietarios y 3 suplentes, se conoció.

Ese instrumento legal será entregado al Congreso Nacional este miércoles 10 de junio. (RO)