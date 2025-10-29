Colegio de Abogados exhorta a FFAA a limitarse a cumplir la ley y quedar a disposición del CNE

Tegucigalpa – El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, exhortó hoy a las Fuerzas Armadas a limitarse a cumplir el artículo 272 de la Constitución de la República y quedar a disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) a partir del 30 de octubre.

Todo lo demás está fuera de la ley, dijo el presidente del CAH, al referirse a la solicitud de las Fuerzas Armadas para tener acceso a copias de las actas de cierre de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Al respecto, dijo que el artículo 272 tiene el propósito brindar confianza en la población al incluir a una institución apolítica como lo son las Fuerzas Armadas en el proceso electoral.

Sin embargo, el ente rector del proceso es el CNE, por lo que la FFAA debe quedar a disposición del organismo electoral, acentuó.

Dijo que solo el hecho de presentar una solicitud por parte de las FFAA agrega un ingrediente de incertidumbre al proceso electoral.

Insistió que la institución castrense debe limitarse a cumplir lo que ya ordena la ley. (RO)