Colegio de Abogados alerta sobre falsificación de documentos notariales en el país

Tegucigalpa- El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, expresó preocupación por el aumento de casos relacionados con la falsificación de instrumentos de uso notarial, entre ellos los certificados de autenticidad.

Según Solórzano, se han detectado diferentes modalidades de irregularidades: desde documentos emitidos con firmas falsificadas de notarios, hasta casos en los que profesionales del derecho no han cumplido adecuadamente con sus funciones notariales, lo que ha derivado en procesos de responsabilidad penal.

“Nosotros pedimos siempre que se garantice el debido proceso y que se le permita a cada quien el derecho a la defensa, tanto dentro del Poder Judicial como a quienes ejercen de manera independiente. Los abogados debemos actuar con ética en el ejercicio de nuestra profesión”, subrayó el titular del CAH.

El gremio reiteró el llamado a reforzar los mecanismos de control y vigilancia notarial, así como a fortalecer la formación ética y profesional de los abogados, con el fin de proteger la confianza ciudadana en los servicios legales.

Por otra parte, reconoció que los profesionales que ejercen en el área penal enfrentan mayores riesgos que quienes trabajan en otras ramas del derecho. No obstante, aclaró que en los últimos meses no se han registrado asesinatos de abogados vinculados al ejercicio de su labor.LB