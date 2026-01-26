Colectivos de Libre siguen toma en la Unidad de Gestión Ambiental de la Alcaldía del Distrito Central

Tegucigalpa– Integrantes de los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) tomaron este lunes las instalaciones de la Unidad de Gestión Ambiental de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, ubicadas en la colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa, exigiendo que se realice el conteo de las 435 actas correspondientes a la elección municipal.

La protesta se desarrolló en apoyo al exalcalde Jorge Aldana, a quien los manifestantes respaldan, pese a que el pasado domingo se llevó a cabo la toma de posesión del nuevo alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya.

Los colectivos demandan conteo voto por voto y señalaron que el recuento de las actas es necesario para esclarecer los resultados oficiales de los comicios en el Distrito Central.

Por su parte, el alcalde Juan Diego Zelaya aseguró que, a pesar de estos impases, el trabajo de la nueva administración municipal no se detendrá. “La ciudad no puede paralizarse. Seguiremos trabajando para atender las necesidades de la población”, afirmó el edil.

Los colectivos no liberan las instalaciones y aseguran que no cederán, hasta lograr su objetivo. LB