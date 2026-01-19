Colectivos de Libre se toman salidas de la capital

Tegucigalpa – Miembros de Libertad y Refundación (Libre) realizan varias tomas en las salidas a la capital hondureña.

Según se informó en la salida a Olancho, Valle de Ángeles, Norte y Sur del país se encuentran los colectivos de Libre protestando ya que exigen voto por voto en la alcaldía municipal del Distrito Central.

Agentes policiales se apersonaron a los sectores que presentan tomas para desalojar a los manifestantes.

Las tomas en las salidas y entradas a la capital hondureña han generado un caos vehicular.

Los colectivos de Libre han amenazado con tomar todas las salidas y entradas a la capital hondureña. IR