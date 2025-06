Colectivos de Libre se toman el Banco de Sangre ante reclamo de familiares que quieren hacer donaciones

Tegucigalpa – Los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre) se tomaron el acceso al Banco de Sangre, del Hospital Escuela, impidiendo que las personas puedan donar sangre para sus familiares.

Los protestantes rechazan el cumplimiento de la orden judicial que dictó la Corte Suprema de Justicia a favor de la doctora Criselda Elvir Castillo, como jefa del Banco de Sangre.

Los colectivos quieren que el cargo sea para la doctora Yuri Valeriano, con quien alegan “hemos tenido avances notables en recolección de sangre y buen trato al personal”.

“No sabemos de qué manera se está haciendo el proceso y violentando el debido proceso de la jefa que actualmente se encuentra en el Banco de Sangre a quien le damos nuestro rotundo apoyo. La otra señora ya antes había sido cuestionada por persecución interna y abuso de autoridad”, dijo uno de los representantes del Libre en entrevista al noticiario Hoy Mismo.

Advirtió además que “el día de no se atiende el Banco de Sangre y esto va seguir hasta que se tomen las medidas correspondientes. Sólo emergencia se permitirá”.

Sin embargo, hondureños que tienen internos a sus familiares en el Hospital Escuela afirmaron que no les están permitiendo ingresar a quienes van a donar sangre.

“A mí desde el sábado me han dicho que vaya a Trabajo Social para que me le pongan la pinta de sangre a mi esposa y es una mentira. Tengo 4 días de estar viniendo y no solucionan nada”, reclamó un paciente.

Otra paciente dijo que necesitaba donar sangre para su hijo, pero que no la dejan y que estará en el lugar hasta que pueda hacer la donación. Mientras una familia que llegó desde Comayagua no le permiten realizar la donación de sangre para un familiar que tiene leucemia. VC