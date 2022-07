Colectivos de Libre se toman CCG e impiden atención a pacientes con COVID-19

Tegucigalpa – Colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), se tomaron la mañana de este lunes las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental (CCG), impidiendo la atención a los pacientes con COVID-19 que llegan hasta ese edificio público.

– En el edificio público se verifican “multiprotestas” la mañana de este lunes.

Los manifestantes cerraron los portones y quemaron llantas en las vías de acceso a las oficinas públicas que atienden a la población en general.

El triaje ubicado en el CCG fue uno de los afectados por la toma de este día, al grado que muchos pacientes no pudieron ingresar y otros simplemente quedaron atrapados adentro.

El pequeño grupo de protestantes demanda la destitución de varios funcionarios del gobierno, entre ellos la ministra de Trabajo, Sarahí Cerna.

Uno de los quejosos, dijo que protestan por la corrupción que se presenta en el CCG, “pedimos la renuncia de la ministra de Trabajo, nosotros hemos andado en las calles y colaboramos con el triunfo de la presidenta Xiomara Castro”.

Asimismo, los protestantes piden ratificar la inscripción de Elvin Canales como presidente del Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph).

Otro grupo de manifestantes rechaza que Canales ostente el cargo, pese a la publicación en el diario oficial La Gaceta.

Las protestas esta mañana en el Centro Cívico Gubernamental (CCG) por varios grupos ligados al gobierno, entre ellos colectivos de Libre y empleados públicos. #ProcesoDigital pic.twitter.com/4CFuuff7IO — Proceso Digital (@ProcesoDigital) July 25, 2022

Otro grupo de empleados de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), protestan por la falta de pago de salarios.

Durante la protesta una señora de la tercera edad, identificada como Martha Ortiz, resultó golpeada por los manifestantes.

“Quiero salir, pero no me dejan, me siento mal, necesito irme”, dijo la apesarada mujer que llegó a buscar consulta al trije desde la colonia El Sitio.

Decenas de pacientes que buscan atención médica reaccionaron molestos ante la protesta de los colectivos de Libre y burócratas. JS