Colectivos de Libre se instalan frente al Infop para presionar a autoridades del CNE 

Tegucigalpa – Colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), realizan este martes una manifestación frente a la instalación del Instituto de Formación Profesional (Infop) exigiendo conteo de votos en las elecciones generales.

– Encabezados por el edil Jorge Aldana, los manifestantes atendieron la convocatoria del coordinador de Libre.

Desde la convocatoria que realizó el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya Rosales, de tomarse las instalaciones del Infop, los simpatizantes empezaron a llegar en horas de la tarde.

En Infop funciona el centro de logístico electoral del CNE donde se resguarda el material electoral.

Los colectivos de Libre bloquearon una calle en el bulevar Fuerzas Armadas que conduce hacia el departamento de El Paraíso, pero habilitaron un carril horas después.

Los simpatizantes afirmaron que se quedarán frente al Infop de manera indefinida hasta obtener respuestas del CNE, incluso instalaron carpas y colocaron colchones para pasar la noche.

#GRÁFICAS Militantes de Libre se manifestan esta noche frente a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral luego de ser convocados por Mel Zelaya. #ProcesoDigital pic.twitter.com/t9SQT8vJcS — Proceso Digital (@ProcesoDigital) December 10, 2025

Aldana encabeza la protesta

Asimismo, está presente el alcalde capitalino Jorge Aldana con dos mil 441 actas para el recuento manual de los votos que reclama al CNE en su disputa por la comuna de la capitalina.

Durante un tiempo, los colectivos de Libre quemaron llantas en el bulevar FFAA como forma de presión para exigir transparencia en el cierre del escrutinio electoral. Elementos policiales y militares resguardan la zona para garantizar la seguridad de las instalaciones y del personal asignado en el CNE. AG