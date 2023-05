Colectivos de Libre se enfrentan en plena marcha de Día del Trabajo

Tegucigalpa – Los colectivos de Libre protagonizaron un enfrentamiento entre ellos en plena marcha del Día del Trabajador, por diferencias que tienen en distintas peticiones en algunas instituciones, particularmente en la Secretaría de Salud.

En ese sentido, las diferencias entre los colectivos del partido gobernante, afloraron también en la marcha del Día del Trabajador en Tegucigalpa y se fueron a los golpes.

No obstante, el disturbio no pasó de algunos empujones e insultos, pero el incidente no dejó de causar desorden en la marcha y el disgusto de algunos presentes, en el cual intervino la Policia Nacional para poder calmar los animos.

«Es momento de limar asperezas», dijo luego del enfrentamiento el portavoz de los colectivos de Libre, Melvin Ceballos.

Luego de que se contuviera el conato de altercado entre los grupos que mantuvieron tomado el centro de salud, Alonso Suazo y los que intentaron liberarlo, Ceballos, hizo un llamado a sus compañeros de colectivos y dijo que ya no deben estar peleando porque es tiempo de celebrar “que tenemos con Xiomara Castro un gobierno socialista”.

Al final todos queremos salud, educación y trabajo remarcó el dirigente de colectivos de Libre, quien añadió que con alegría han acogido este día la presencia de su comandante (Manuel Zelaya), entre los trabajadores.

“Acobijamos a nuestro comandante somos los colectivos que estamos dispuestos a defender el gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya”, puntualizó. LB