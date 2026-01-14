Colectivos de Libre protestan frente a Infop

Tegucigalpa – Colectivos de Libertad y Refundación (Libre) realizan una protesta frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde exigen voto por voto para el alcalde capitalino, Jorge Aldana.

Los manifestantes colocaron llantas para quemarlas y evitar el tráfico vehicular en la zona.

Uno de los manifestantes indicó que el llamado de su coordinador, Manuel Zelaya, fue el de irnos a la calle a exigir el conteo de votos.

Sin embargo, el ente de justicia electoral determinó el martes inadmitir el segundo recurso interpuesto por el edil capitalino en el proceso electoral.

Ante la manifestación de los colectivos un contingente policial se apersonó para liberar la zona que a esta hora presenta un fuerte tráfico vehicular.

La policía mantiene un despliegue en la zona del bulevar Centroamérica frente a las bodegas del Centro Logístico Electoral (CLE), para garantizar el orden y la seguridad, mientras los manifestantes continúan con sus reclamos. IR