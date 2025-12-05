Colectivos de Libre protestan en SERNA exigiendo acuerdos laborales

Tegucigalpa– Colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), realizan una toma en las instalaciones de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), donde exigen acuerdos laborales.

Los empleados mantienen una toma del edificio para exigir a sus autoridades que solventen su problemática.

Los manifestantes queman llantas y se encuentran en las afueras gritando consignas.

Señalaron que la toma de esa secretaría es de forma indefinida hasta obtener una respuesta.

Los colectivos de Libre han anunciado tomas en otras dependencias del Estado. IR