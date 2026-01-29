Colectivos de Libre mantienen tomadas las instalaciones de la alcaldía  capitalina

Tegucigalpa – Integrantes de los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) esperan órdenes del exedil Jorge Aldana para soltar las instalaciones municipales en la capital, donde, hasta hoy, siguen esperando que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se pronuncie sobre el recurso presentado para que se cuenten las actas pendientes.

Los colectivos de Libre mantienen tomadas las instalaciones de la Unidad de Gestión Ambiental de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, ubicadas en la colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa, exigiendo que se realice el conteo de las 435 actas correspondientes a la elección municipal.

Los colectivos demandan conteo voto por voto y señalaron que el recuento de las actas es necesario para esclarecer los resultados oficiales de los comicios en el Distrito Central.

Por su parte, el alcalde Juan Diego Zelaya aseguró que, a pesar de estos impases, el trabajo de la nueva administración municipal no se detendrá.

“La ciudad no puede paralizarse. Seguiremos trabajando para atender las necesidades de la población”, afirmó el edil.

Los colectivos no liberan las instalaciones y aseguran que no cederán, hasta lograr su objetivo. IR