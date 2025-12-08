spot_img
Nacionales

Colectivos de Libre mantienen protesta en SERNA exigiendo acuerdos laborales

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa– Colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), mantienen este lunes una toma en las instalaciones de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), donde exigen acuerdos laborales.

Los empleados mantienen tomado el edificio para exigir a sus autoridades que solventen su problemática.

Los manifestantes queman llantas y se encuentran en las afueras gritando consignas.

Señalaron que la toma de esa secretaría es de forma indefinida hasta obtener una respuesta.

Los colectivos de Libre han anunciado tomas en otras dependencias del Estado. IR 

