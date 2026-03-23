Colectivos de Libre llegan al Congreso que hoy sesiona con el juicio político en agenda

Tegucigalpa – Los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), se apersonaron este lunes a los bajos del Congreso Nacional donde posiblemente hoy conozca un proyecto de ley para someter al primer hondureño a juicio político.

Con la mirada puesta en el juicio político, el cual requiere de 86 votos del pleno, el Congreso Nacional convocó a una inusual sesión ordinaria al pleno para este lunes a las 4:00 de la tarde.

El coordinador del Partido Libre, Manuel Zelaya advirtió que “el golpismo” prepara la destitución del consejero Marlon Ochoa, al tiempo que pidió a la militancia de ese instituto político estar alerta.

Según Zelaya, “el Partido Nacional, apoyado por ciertos sectores liberales, no por todos, pretende condenar al único testigo presencial del fraude del TREP, el que exigió el conteo del 100 % de las actas y de los votos, a nivel presidencial, alcaldes y diputados, e informó sobre la anulación del biométrico y la violación del código fuente”.

En ese orden, varios colectivos atendieron el llamado del coordinador y desde la mañana del lunes se apersonaron al Congreso Nacional donde con pancartas y vítores muestran apoyo al consejero Ochoa.

Ochoa es acusado de socavar la democracia hondureña con diferentes posturas que colocaron en riesgo el ejercicio de las elecciones generales llevadas a cabo el 30 de noviembre de 2026.

En Honduras el juicio político es una figura jurídica que aún no se ha aplicado, por lo que, Ochoa podría ser el primer hondureño sometido a la misma. (RO)