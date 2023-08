Colectivos de Libre listos para movilización convocada por presidenta Castro, según coordinador

Tegucigalpa – Los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre) en la capital hondureña se declararon listos este lunes para la convocatoria a movilización realizada por la presidenta Xiomara Castro, para el próximo 29 de agosto, informó uno de los coordinadores de los colectivos en Francisco Morazán, Melvin Ceballos.

“Hemos estado organizándonos en varios departamentos, anduvimos en Tela, fuimos a Choluteca, Danlí y a La Paz; es el momento de salir a las calles para que se elija al nuevo Fiscal General y Fiscal Adjunto”, manifestó a periodistas en Tegucigalpa el coordinador de los colectivos.

Cabe señalar que la presidenta Xiomara Castro, convocó a una movilización nacional el martes 29 de agosto para exigir el nombramiento del Fiscal General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público.

“El Congreso Nacional está bajo ataque, esta semana fue sometido a un boicot de los que no quieren transparencia, se oponen al combate a la corrupción y quieren impedir la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto como ordena la Constitución”, argumentó la mandataria.

“Como presidenta de la República de Honduras convocó al pueblo a una movilización a nivel nacional el martes 29 agosto, vamos a exigir que se cumpla con el mandato de elegir a las autoridades del Ministerio Público”, apostilló.

En ese orden, los colectivos del departamento de Francisco Morazán se declararon listos para atender la convocatoria.

“La marcha va a ser masiva, va a haber una afluencia para que miren que la presidenta Castro no está sola”, enfatizó Ceballos.

No obstante, apuntó que la movilización no será únicamente en la capital, por lo que los colectivos de otros departamentos no viajarán a Tegucigalpa, en cambió se movilizarán en sus lugares. (RO)