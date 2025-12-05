Colectivos de Libre desatan tensión y confrontación en oficinas públicas tras resultados electorales

Tegucigalpa – En medio del ambiente postelectoral que vive el país, múltiples denuncias han surgido sobre episodios de irrespeto, intimidación y agresiones verbales presuntamente protagonizadas por miembros de los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre) en distintas oficinas del gobierno.

Trabajadores afirman que el hostigamiento se ha intensificado especialmente contra empleados considerados “no alineados” al oficialismo, a quienes despectivamente se les llama “mapaches”.

Este viernes, una de las situaciones más críticas se registró en una oficina de Migración, donde aparecieron múltiples rótulos ofensivos dirigidos a compañeros de trabajo. Aunque no se ha identificado a los responsables, empleados señalan que estos actos reflejan el creciente clima de intolerancia interna que se vive desde las elecciones del pasado 30 de noviembre.

Entre algunos insultos sobresalen, -solo si regalan marihuana obtienen votos, de que se alegran narcocachurecos, saqueadores-

Miembros de los mismos colectivos de Libre admiten que la mala conducta y actitud de ciertos empleados y funcionarios habría contribuido al bajo desempeño electoral de la candidata oficialista, Rixi Moncada, quien actualmente ocupa un lejano tercer lugar, con menos del 20% de los votos, mientras continúa el escrutinio debido a la estrecha disputa entre los candidatos del Partido Nacional y Partido Liberal.

Otro incidente se registró en las oficinas del Instituto de Conservación Forestal (ICF), donde se filtró un video que muestra a empleados identificados con los colectivos de Libre insultando y expulsando a compañeros de trabajo con gritos de “¡fuera mapaches!”. Según los denunciantes, las agresiones estaban motivadas por su supuesto “desinterés” o “falta de apoyo” a la candidata Moncada durante las recientes elecciones.

Los hechos han generado preocupación entre empleados públicos y analistas, quienes advierten que este tipo de acciones no solo afectan el clima laboral dentro de las instituciones, sino que también profundizan la polarización política en el país y dificultará la transición de mando. Hasta el momento, las autoridades no han anunciado investigaciones formales sobre estos incidentes.

En ese sentido, representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), llegaron hasta el Centro Cívico Gubernamental para conocer las quejas de empleados del Instituto Nacional de Migración.

Según se informó la misma situación viven los empleados de la Secretaria de Trabajo.

Los miembros del Conadeh levantarán un informe sobre los acontecimientos que se están presentando en ambas instituciones. LB