Colectivos de Libre dañan vehículo que transitaba por bulevar FFAA a la altura del Infop

Tegucigalpa – El conductor de un vehículo que transitaba por el bulevar Fuerzas Armadas a la altura de las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), recibió insultos y daños en su vehículo por miembros de los colectivos de Libertad y Refundación que se encuentran apostados en las afueras de la institución que sirve de Centro Logístico de las Elecciones.

Los simpatizantes de Libre, no dejaban pasar al conductor de un vehículo turismo, color vino, al cual le dañaron el tono y los vidrios.

El coordinador general de Libre, Manuel Zelaya Rosales, ordenó tomarse las instalaciones del Infop, los simpatizantes empezaron a llegar en horas de la tarde.

Los colectivos de Libre bloquearon una calle en el bulevar Fuerzas Armadas que conduce hacia el departamento de El Paraíso, pero habilitaron un carril horas después.

Los simpatizantes afirmaron que se quedarán frente al Infop de manera indefinida hasta obtener respuestas del CNE, incluso instalaron carpas y colocaron colchones para pasar la noche. IR