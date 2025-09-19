Colectivos de Libre confrontan a enfermeras en Santa Bárbara

Santa Bárbara – Miembros de los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre) irrumpieron este viernes la protesta que mantienen las enfermeras auxiliares en la regional departamental de salud de Santa Bárbara.

Las enfermeras se tomaron las instalaciones de la regional departamental de salud como parte de las asambleas informativas que mantienen a nivel nacional.

Un camión intentó ingresar a la regional departamental de salud, pero el acceso estaba bloqueado por la protesta de las enfermeras auxiliares.

Seguidamente, colectivos de Libre quisieron ayudar al camión a que ingresara y amenazaron con avanzar a la fuerza.

Se registraron momentos tensos entre los colectivos de Libre, enfermeras auxiliares y el director de la regional departamental de salud, Jorge Perdomo, por la toma de las instalaciones. AG