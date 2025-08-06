Colectivos de Libre bloquean la carretera internacional CA-4

Tegucigalpa- Desde las 5:00 de la mañana de este miércoles, miembros de los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) se tomaron la carretera internacional CA-4 en la zona occidental del país, obstaculizando el paso vehicular entre Santa Rosa de Copán y San Pedro Sula.

Los manifestantes queman llantas sobre el asfalto y advierten que la protesta es de carácter indefinido.

La principal demanda de los colectivos es la restitución inmediata de Yolani Argueta, quien era jefa de recursos humanos en la regional de salud y además es coordinadora municipal de Libre en San Juan de Opoa y fue recientemente separada de su cargo. Según los manifestantes, la suspensión responde a “una persecución política interna” encabezada por la ministra de Salud, Carla Paredes.

“Estamos recibiendo demasiada persecución por parte de la ministra Carla Paredes. Exigimos la restitución de la compañera Yolani Argueta, coordinadora municipal de San Juan de Opoa. Queremos hablar con el coordinador general de Libre, el presidente José Manuel Zelaya Rosales”, expresó uno de los líderes de la protesta.

Entre los presentes se encuentran aspirantes a alcaldías, precandidatos a diputaciones y coordinadores de colectivos locales, quienes aseguran que permanecerán en la toma hasta obtener una respuesta directa de la dirigencia nacional del partido.

“La carretera está completamente tomada. Si no hay una respuesta positiva, esta lucha seguirá de forma indefinida”, declaró otro manifestante.

Por su parte, Cristian, uno de los portavoces de la protesta, señaló que además de Argueta, han sido suspendidos otros empleados de la región de Salud sin justificación. “Es lamentable lo que está ocurriendo. Hay una persecución interna dentro del partido. La exigencia es a la coordinación nacional para que nos apoye. Este problema se debe resolver en la mesa, pero como no ha habido respuestas, estaremos aquí hasta que el presidente Zelaya nos escuche”, dijo.

La toma ha generado una fuerte interrupción en el tránsito vehicular de la zona, afectando a cientos de conductores que se desplazan entre el occidente del país y el norte.LB