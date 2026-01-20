Colectivos de Libre agreden a Rolando Contreras, le quitan credencial y se la rompen  

Tegucigalpa – Miembros de los colectivos de Libertad y Refundación (Libre), agredieron al diputado electo Rolando Contreras, hermano del presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras.

De acuerdo a los hechos, cuando Contreras salía del Consejo Nacional Electoral (CNE), de reclamar su credencial fue agredido por una turba de protestantes de Libre, quienes lo golpearon, le robaron su credencial y se la rompieron.

Miembros de la Policía Nacional que se encontraban en el lugar trataron de resguardar al diputado electo, pero fueron insuficientes para la turba.

Colectivos de Libre queman credencial de diputado electo Rolando Contreras.

Rolando Contreras salió electo diputado por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), por el departamento de Cortés.

Tras la agresión al diputado, se tomó la decisión de cerrar los portones del ente electoral para evitar que más candidatos sean atacados por los colectivos de Libre.

Los militantes de Libertad y Refundación continúan con la exigencia del ‘voto por voto’ en el nivel Municipal del Distrito Central por lo que se concentran en las afueras del Consejo Nacional Electoral.

En ese sector de la capital, este día se realiza la entrega de credenciales a los candidatos electos en las 298 alcaldías y de diputados de los partidos Democracia Cristiana y PINU-SD. IR