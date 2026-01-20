Colectivos de Libre agreden a periodista de RCV

Tegucigalpa – La periodista Claudia Cáceres, quien labora desde hace varios años en la radioemisora Radio Cadena Voces (RCV), denunció este martes la agresión por parte de colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) de la que fue víctima únicamente por ejercer su labor como comunicadora.

El agravio contra Cáceres sucedió esta mañana al salir de las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), “fui interceptada por un grupo de individuos encapuchados, colectivos de Libre”, denunció en un mensaje posteado en sus redes sociales.

La comunicadora describió que fue rodearon por los simpatizantes del partido en el gobierno, “me revisaron la mochila y la chaqueta de forma arbitraria, mientras me gritaban amenazas directas e incitaban a la violencia diciendo: “agárrenla a pija porque es un medio vendido””.

Cáceres describió el episodio como uno de los momentos más graves y aterradores ha vivido. Dijo que durante varios minutos temió seriamente por su integridad física y por su vida.

“Fui sometida a un acto de intimidación, acoso y violencia, únicamente por ejercer mi labor como comunicadora, doy gracias a Dios por salvaguardar mi vida, yo les decía no me vayan a golpear yo ando trabajo, les agradezco por no haberme golpeado, Dios los guarde”, dijo pese al agravio sufrido.

La intolerancia a la crítica por parte de altos funcionarios del gobierno de Libre, que marcó la relación de la administración contra RCV, parece haber escalado hasta sus bases.

Una de las confrontaciones más criticadas fue la denuncia presentada contra el medio de comunicación por parte de la Secretaría de Finanzas, calificada por diversos sectores como un ataque directo a la libertad de expresión y una muestra preocupante de intolerancia a la crítica por parte de funcionarios del Libre. VC