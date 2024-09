Coldplay y la vuelta de Katy Perry, a calentar el frío final de 2024 con sus discos

Madrid – Salvo por Coldplay y el retorno de Katy Perry cuatro años después al mercado discográfico, el otoño de 2024 se presenta frío en grandes novedades estelares a la espera de unas cada vez más habituales sorpresas que calienten estos meses, como los posibles álbumes de Oasis, Lana del Rey o The Weeknd.

Por lo anunciado en una entrevista en Vogue, Lady Gaga ya se ha apeado de la agenda del remate de este año. Salvo el primer sencillo, que verá la luz este mes de octubre, la artista ha afirmado que su séptimo disco no verá la luz hasta febrero de 2025.

No habrá que esperar mucho para escuchar uno de los más importantes lanzamientos de este temporada prenavideña. El 20 de septiembre llegará ‘143’, séptimo disco de Katy Perry, con el que pretende levantar su carrera más de diez años después de ‘Prism’, su último gran acierto, y con solo dos discos en todo este tiempo que no colmaron las expectativas de su público.

Todo lo contrario ha sucedido con Coldplay, que en estos años postpandemia ha sabido reconectar con un público más joven. Tras el popero ‘Music of the Spheres’ (2021), el próximo 4 de octubre publicarán ‘Moon Music’, con la esperanza de que el resto del álbum se parezca más al segundo sencillo, ‘We pray’, que al inofensivo primer anticipo, ‘feelslikeimfallinginlove’.

Menos fiables son las informaciones en torno al álbum «country» de Lana del Rey, ‘Lasso’. La artista confirmó recientemente nuevos sencillos para finales de este año, quizás coincidiendo con su salida, aunque algunos medios apuntan más a que esta se producirá hacia 2025.

Incierto también es el momento en el que The Weeknd, el segundo músico del mundo por escuchas en Spotify, completará la trilogía iniciada con ‘After Hours’ (2020). Con el previo ‘Dawn FM’ (2022) ya se mostró como un amante de los lanzamientos sorpresa, aunque hasta ahora solo haya desvelado el título, ‘Hurry Up Tomorrow’, y que este viernes publicará el primer sencillo, ‘Dancing In The Flames’.

Más sorpresa aún ha sido la reunión de los Gallagher para recuperar Oasis, en principio para una gira. A la pregunta hace unos días de un fan sobre si esto daría pie también a un disco, el menor de los hermanos respondió: «Está terminado». Nadie sabe si fue una bravuconada, porque no hay más datos sobre el que sería su primer álbum en 16 años.

Los que sí tienen fecha inmediata de salida son por ejemplo los últimos trabajos de London Grammar (‘The Greatest Love’) y Suki Waterhouse (‘Memoir of a sparklemuffin’) este mismo viernes. Una semana después, el 20, verá la luz ‘In Waves’ de Jamie XX y ‘7’ de Nelly Furtado, el primero en siete años.

Ya en octubre, los paladares más exquisitos aguardan lo nuevo de The Smile, ‘Cutouts’, la banda impulsada por buena parte de los miembros de Radiohead. Será el día 4, el mismo que Leon Bridges publicará ‘Leon’ y Finneas, el talentoso hermano de Billie Eilish, hará lo mismo con ‘For Cryin’ Out Loud’.

El 11 de ese mes, una gran estrella latina como Becky G ha confirmado ‘Encuentros’. ‘Supercharged’ de The Offspring también está programado para esa fecha.

El prometedor joven canadiense Shawn Mendes volverá a la música tras su retiro temporal por salud mental con ‘Shawn’ el día 18, mientras que el 25 lo harán Pixies con ‘The Night The Zombies Came’ y dos grandes cantautoras actuales, Laura Marling con ‘Patterns in repeat’ y Soccer Mommy con ‘Evergreen’.

Por último, se acaba de anunciar el retorno de Linkin Park con un disco titulado ‘From Zero’ y una nueva cantante, Emily Armstrong, para ocupar el lugar dejado por la muerte de Chester Benington en 2017, cuando lanzaron su hasta ahora último trabajo. De momento, han dejado buen sabor de boca con el primer sencillo, ‘The Emptiness Machine’.

En España, están confirmados asimismo para los próximos meses discos de artistas como David Bisbal, Rosario Flores, Love of Lesbian, Dani Fernández, David Bustamante, Pol Granch, Leo Rizzi, India Martínez, Israel Fernández, Niña Pastori o Carolina Durante, entre otros, además de la incógnita de Amaia. EFE