Colapsada la capital por cierre de calles previo al aniversario de Tegucigalpa 

Tegucigalpa – Una nueva jornada de caos vial envuelve la capital hondureña luego de las autoridades procedieron a cerrar calles aledañas al bulevar Suyapa, donde será el escenario de los festejos del aniversario de Tegucigalpa, según el reporte de conductores y aplicaciones informáticas para dispositivos móviles.

Sobre la red vial de la capital, que está capacitada para 250 mil vehículos, circulan a diario unos 800 mil carros más las motocicletas, por lo que el tráfico se incrementa en horas pico y con el cierre de calles y la reactivación de proyectos de obras viales, el caos se incrementa.

En los grupos de redes sociales, varios capitalinos reportan el caos vial en diferentes puntos de la capital, situación que se refleja en las aplicaciones informáticas sobre tráfico, que marca varias vías en rojo.

Los accesos a la capital reportaron niveles extremos este jueves, con filas de espera que iniciaron desde antes de las 5:00 de la mañana, como es el caso del sector oriente del país. Un escenario similar se vive en la salida a Valle de Ángeles y Santa Lucía. VC