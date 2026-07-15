Colapsa puente peatonal por crecida de la quebrada El Sapo y deja incomunicadas a dos colonias de Tegucigalpa

Tegucigalpa- Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en algunas zonas de la capital provocaron el colapso de un puente peatonal que comunicaba las colonias Flor No. 1 y Zapote Norte, en Tegucigalpa, dejando temporalmente incomunicados a los habitantes de ambos sectores.

De acuerdo con el informe del Cuerpo de Bomberos, la estructura cedió debido a la fuerte erosión del terreno ocasionada por la crecida de la quebrada El Sapo. El puente, de aproximadamente seis metros de longitud, colapsó por completo luego de que la fuerza de la corriente socavara los cimientos que sostenían la estructura.

Tras recibir la alerta a través del Sistema Nacional de Emergencias 911, personal del Cuerpo de Bomberos se desplazó al lugar para realizar una inspección de seguridad, acordonar la zona y evitar que los vecinos utilizaran el paso, debido al riesgo que representa.

«Se nos informó a través del 911 sobre la caída del puente peatonal, el cual colinda con una escuela. Al realizar la supervisión constatamos que todo el cimiento había colapsado y la estructura cayó a la quebrada, impidiendo el paso de los peatones. Son varias las viviendas que se ubican en el sector, por lo que recomendamos no utilizar este paso. Un equipo del CODEM será el encargado de evaluar la situación y determinar las acciones a seguir», explicó uno de los bomberos que atendió la emergencia.

Las autoridades municipales iniciarán las labores de evaluación de daños, remoción de escombros y rehabilitación del paso peatonal, mientras se define una solución para restablecer la comunicación entre ambas colonias, agregó el socorrista.

Los Bomberos hicieron un llamado a la población a evitar cruzar por la zona afectada y mantenerse atenta a las recomendaciones de los organismos de emergencia, ya que las lluvias continúan generando riesgos en distintos sectores de la capital.LB