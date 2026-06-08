Coiproden reporta 268 jóvenes asesinados en lo que va del año en Honduras

Tegucigalpa – La Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), advirtió un aumento en los niveles de violencia contra la juventud en Honduras, al registrar 268 personas menores de 30 años asesinadas en lo que va del año.

El director de la organización, Wilmer Vásquez, informó que en los primeros cinco meses de 2026 se registra un incremento del 12 % en muertes violentas de jóvenes en comparación con el año anterior, lo que representa 32 casos adicionales.

Vásquez también detalló que mayo se convirtió en el mes más violento del año, con 78 muertes de adolescentes y jóvenes, lo que, a su criterio, evidencia un repunte de la violencia en este grupo poblacional.

El informe señala además que el 82 % de las víctimas corresponde a jóvenes entre 18 y 30 años, mientras que el 18% restante se encuentra entre los 0 y 17 años.

Coiproden identificó a Cortés, Atlántida, Colón, Yoro y Francisco Morazán como los departamentos con mayores índices de violencia contra la niñez y juventud, desplazando a Olancho del grupo de zonas más afectadas en años anteriores. AD