COIPRODEN: Falta de reglamento y presupuesto mantiene sin aplicación la Ley de Desplazamiento Forzado en Honduras

Tegucigalpa – La Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente en Honduras, continúa sin aplicarse de manera efectiva debido a la ausencia de un reglamento.

A la falta del reglamento se suma la falta la de un presupuesto específico, para la aplicación de la normativa que data desde el 2022, advirtió el coordinador de La Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), Jimmy Alvarenga.

Alvarenga recordó que, aunque Honduras cuenta con una legislación para atender el desplazamiento forzado interno, esta sigue siendo de carácter general y requiere un reglamento que defina cómo debe implementarse en la práctica.

«El reglamento es una recomendación de organismos internacionales y expertos en el tema. Lo más preocupante es que, al no existir una forma de operacionalizar la ley y tampoco contar con un presupuesto claro, su aplicación continúa estancada», señaló.

El representante de COIPRODEN afirmó que las prioridades presupuestarias de los gobiernos han impedido asignar los recursos necesarios para hacer efectiva la normativa. «La ley está ahí, pero hay un muro que frena su aplicación; es como si a la ley le faltara una pata», expresó.

Asimismo, hizo un llamado a que el Estado impulse la implementación de la legislación, al considerar que Honduras enfrenta un problema recurrente de aprobar leyes que posteriormente carecen de mecanismos y recursos para ejecutarse.

Organismos internacionales han insistido en que el número de personas desplazadas internamente en Honduras continúa en aumento debido a la violencia y otros factores que obligan a miles de familias a abandonar sus hogares. Además, advierten que persisten importantes desafíos para brindar respuestas oportunas y garantizar la protección de las víctimas.

Entre los grupos más afectados por el desplazamiento forzado se encuentran niños y adolescentes, que continúan enfrentando graves riesgos y vulneraciones de sus derechos como consecuencia de este fenómeno. LB