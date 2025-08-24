Coiproden cifra en 15 mil los niños hondureños en situación de calle

Tegucigalpa – Wilmer Vásquez, director de la Coordinación de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), cifró hoy en 15 mil los niños hondureños en situación de calle, pero la cifra puede ser mayor.

A causa de diversos factores esta cifra no se ha actualizado en los últimos años, por lo que la condición de niñez en situación de calles puede ser mayor, razonó.

Expuso que ya existe una sentencia para que el Estado de Honduras haga un diagnóstico y pueda conocer todos los detalles de niñez en situación de calle en el país, pero no se ha cumplido.

Acotó que las anteriores son cifras oficiales, pero se debe conocer a profundidad este tema, para poder permitir la toma de decisiones adecuadas y la implementación de políticas públicas.

Existen algunos avances, pero se prevé que en las siguientes administraciones se dé cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). (RO)