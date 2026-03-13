Cohpetrol advierte que se mantendrá alzas en combustibles en Honduras al menos por un mes

Tegucigalpa – La directora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera (Cohpetrol), Lorna Osorio, advirtió que el conflicto bélico en el Medio Oriente continúa generando presión al alza en los precios internacionales del petróleo, situación que impacta directamente a Honduras y al resto de países consumidores.

Osorio explicó que en días recientes el precio del crudo volvió a superar los 100 dólares por barril, aunque este viernes abrió en los mercados internacionales en 96.75 dólares, reflejando la volatilidad que provoca la incertidumbre por el conflicto en esa región.

“Lamentablemente seguimos con la situación del conflicto bélico en el Medio Oriente, lo que impulsa los precios hacia el alza en todos los países, no solo en Honduras”, señaló.

La representante de Cohpetrol indicó que, debido a este escenario internacional, para las próximas semanas aún se esperan incrementos en los precios internos de los combustibles, aunque esperan que estos no sean tan abruptos.

Respecto a las medidas de mitigación, Osorio recordó que el gobierno hondureño anunció que los subsidios a los combustibles continuarán, lo que ayudará a amortiguar parcialmente el impacto en los consumidores.

No obstante, recomendó a la población adoptar medidas de ahorro en el consumo de carburantes. “Como consumidores debemos tratar de ahorrar combustible, aunque sabemos que es difícil por el tráfico y las altas temperaturas”, expresó.

Finalmente, señaló que algunos expertos prevén que el conflicto podría prolongarse al menos un mes más, y aun si la situación bélica cesara, la volatilidad del mercado petrolero podría extenderse por más tiempo antes de regresar a la normalidad, por lo que Honduras debe prepararse para continuar enfrentando alzas en los precios durante las próximas semanas. LB