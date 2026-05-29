Cohete de Blue Origin explota durante prueba previa a lanzamiento satelital

Washington.- La empresa aeroespacial Blue Origin, fundada por el magnate Jeff Bezos, sufrió la explosión de uno de sus cohetes New Glenn durante una prueba en una plataforma de lanzamiento en Florida (EE.UU.), en un nuevo revés para la compañía en su competencia con SpaceX.

La explosión ocurrió la noche del jueves en Cabo Cañaveral durante una prueba de encendido estático (‘hot fire test’), una maniobra previa a futuros lanzamientos orbitales.

Blue Origin confirmó que se registró una «anomalía», aunque aseguró que todo el personal fue evacuado y no hubo heridos.

El cohete New Glenn estaba previsto para participar en próximas misiones de despliegue de satélites, incluidos aparatos de la red de internet espacial de Amazon, proyecto impulsado también por Bezos para competir con Starlink, de SpaceX.

El incidente se produce apenas semanas después de otro problema con un lanzamiento comercial de New Glenn, cuando una falla en uno de los motores dejó un satélite en una órbita incorrecta, lo que derivó en una investigación de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Blue Origin desarrolla el cohete New Glenn desde hace casi una década con el objetivo de competir en el mercado de lanzamientos pesados dominado por SpaceX, empresa de Elon Musk, cuyos vehículos Falcon y Starship lideran actualmente las misiones comerciales y gubernamentales en Estados Unidos. EFE