Cohete de Artemis II vuelve a plataforma de la NASA con la expectativa de partir en abril

Miami – El cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) de la misión Artemis II, en la que cuatro astronautas orbitarán la Luna, volvió este viernes a la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, donde mantiene la expectativa de partir el 1 de abril.

El desplazamiento del cohete, con la nave Orion en la que se acoplarán los cuatro tripulantes, duró 11 horas tras recorrer 4 millas (6,43 kilómetros) desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos y superar problemas técnicos, pues el traslado estaba programado para el jueves, pero se retrasó por los vientos.

El vehículo, que mide 322 pies de alto (más de 98 metros), llegó a su posición a las 11:21 hora local de Cabo Cañaveral (15:21 GMT), indicó la NASA en un comunicado.

«Ahora que el cohete está en la Plataforma 39B, los equipos de la NASA están alistándose para el último tramo de preparaciones antes del lanzamiento, tan pronto como el miércoles 1 de abril. La ventana de lanzamiento de principios de abril incluye oportunidades hasta el lunes 6 de abril», detalló la agencia espacial estadounidense.

El hecho causa expectativa porque el cohete regresó al edificio de ensamblaje el pasado 21 de febrero, horas después del ensayo general que ocurrió antes del lanzamiento previsto, porque la NASA identificó un problema que impedía que el helio fluyera hacia la etapa superior del cohete.

Además, mientras el cohete y la nave espacial estaban en ese edificio, los ingenieros también revisaron y volvieron a probar varios sistemas.

Artemis II enviará a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen, en una misión de unos 10 días alrededor de la Luna, lo que será el primer vuelo tripulado de este programa y el regreso a la Luna más de 50 años después.

Esta es segunda misión de dicho programa de la NASA tras el vuelo no tripulado de 2022, y precede a las siguientes misiones, en las que los astronautas volverán a pisar suelo lunar, en 2028, y comenzarán el establecimiento de la presencia permanente en el satélite natural y la construcción de la estación orbital Gateway.

«Como parte de la época dorada de innovación y exploración, Artemis II es otro paso hacia nuevas misiones tripuladas de EE.UU. hacia la superficie lunar, lo que conducirá a una sostenida presencia en la Luna que ayudará a la agencia a preparar el envío de astronautas a Marte», concluyó el comunicado. JS