Cohep y RAP invitan a empresas a aprovechar amnistía para regularizar aportaciones

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), reiteró este lunes su llamado a las empresas hondureñas para que regularicen su afiliación al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), con el período excepcional de regularización contemplado en el Decreto 40-2026, vigente desde el 28 de marzo hasta el próximo 28 de septiembre.

A través de una conferencia de prensa conjunta, el sector empresarial destacó que mantenerse al día con las aportaciones es un beneficio para todos.

El gerente del RAP, Marco Padilla, estimó que cerca de 14 mil empresas que representan 300 mil trabajadores no están adheridas al régimen.

14 mil empresas, que representan unos 300 mil trabajadores, no están afiliadas al RAP, afirma el gerente Marco Padilla. pic.twitter.com/v9YKqxtE1x — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 26, 2026

Durante la conferencia, Fernando García, representante del sector privado ante el Consejo Ejecutivo del RAP, afirmó que “cuando el sector privado, el sector trabajador y el gobierno trabajan de la mano, de manera coordinada, se logran grandes cosas”.

García destacó que el proceso de regularización permite que empresas que nunca afiliaron a sus trabajadores puedan hacerlo sin enfrentar multas, recargos ni costos retroactivos acumulados.

El empresario insistió en que pertenecer al RAP es tanto un derecho como una obligación patronal contemplada en la legislación hondureña.

Secretaría de Trabajo advierte futuras inspecciones

El titular de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Fernando Puerto, reconoció que muchas micro, pequeñas y medianas empresas no se encuentran afiliadas al RAP debido a la imposibilidad económica de asumir deudas retroactivas acumuladas durante años.

El decreto busca precisamente resolver esa problemática eliminando multas, intereses y recargos para las empresas que se incorporen durante el período establecido.

El funcionario sostuvo que la falta de afiliación ha privado a miles de trabajadores de derechos relacionados con vivienda, inclusión financiera y reserva laboral.

Además, recordó que la derogación de la Ley Marco de Protección Social dejó en incertidumbre algunos fondos previsionales, situación que ahora se resuelve con la nueva normativa, que incorpora esos recursos al Fondo de Vivienda e Inclusión Social.

Puerto reiteró que las empresas tienen hasta el 28 de septiembre para acogerse al beneficio y posteriormente la Secretaría de Trabajo fortalecerá los procesos de inspección para verificar el cumplimiento de la ley.

“La Secretaría del Trabajo estará realizando las inspecciones que procedan para constatar el cumplimiento de la afiliación de las empresas al RAP”, advirtió.

Acceso a vivienda y reserva laboral

Por su parte, Daniel Durón, representante del sector obrero ante el RAP, aseguró que este mecanismo es resultado del diálogo social sostenido entre los distintos sectores del país.

Durón enfatizó que las empresas que se afilien durante el período de amnistía podrán ofrecer beneficios concretos a sus trabajadores, especialmente en acceso a vivienda y préstamos automáticos.

“Prácticamente es un aumento salarial”, afirmó.

Durón acotó además que el decreto permite trasladar los fondos de previsión al Fondo de Vivienda e Inclusión Financiera, posibilitando que los trabajadores tengan disponibilidad, lo que otorga disponibilidad inmediata de esos recursos.

Afiliación en línea

Marco Padilla aseguró que las empresas podrán afiliarse de manera presencial en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca, además de utilizar la plataforma digital habilitada por la institución.

El ingeniero destacó que durante este período excepcional las compañías podrán incorporarse sin pagar multas, recargos ni retroactivos, lo que representa un importante alivio financiero.

“Este período es irrepetible y no es extendible”, enfatizó.

El funcionario indicó que actualmente el RAP dispone de seis mil millones de lempiras para programas de vivienda dirigidos a afiliados, incluyendo aquellos que se incorporen durante el proceso de regularización.

El titular del RAP insistió que la amnistía es inamovible, sin extensiones ni ser cíclica.

Durante la conferencia se aclaró que todas las empresas, independientemente del número de trabajadores, están obligadas a aportar al RAP.

El esquema establece que tanto el trabajador como el patrono aportan un 1.5% destinado al Fondo de Vivienda, mientras que adicionalmente el empleador realiza un aporte del 4% para el Fondo de Reserva Laboral, con una contribución total que ronda entre el 5% y 5.5%. AD