Cohep y ESPACIOH impulsan diálogo entre jóvenes y candidatos a la alcaldía del Distrito Central

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohpep) y la organización juvenil “ESPACIOH” realizaron este viernes el foro “Juventud y Alcaldía, propuestas para nuestra capital” para conocer los planes de los candidatos a la alcaldía del Distrito Central.

El propósito del foro es que los jóvenes conozcan los planes de gobierno municipal de quienes aspiran a dirigir el Distrito Central en los próximos cuatro años.

Participaron Juan Diego Zelaya del Partido Nacional, Eliseo Castro del Partido Liberal, Ana Castro del Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) y Ever Velásquez del Partido Demócrata Cristiano (DC).

No participó en el evento el actual edil y candidato por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Aldana.

La vicepresidenta y secretario del Cohep, María Cristina González de Handal y Daniel Fortín, respectivamente, destacaron la importancia de fomentar la participación juvenil en los procesos democráticos y fortalecer los espacios de diálogo ciudadano.

Los candidatos a coincidieron en que la ciudad necesita urgentemente una planificación urbana adecuada, una infraestructura vial que permita acceder a más calles y avenidas, y que se impulsen proyectos de agua potable que proporcionen este vital líquido a la creciente población de la ciudad.

Otro problema grave que se abordó es el creciente déficit habitacional, la vulnerabilidad ante los desastres naturales y la necesidad de un sistema de transporte urbano que evite la utilización de tanto vehículo que congestiona las principales vías de la capital. AG