Cohep y BID impulsan la transformación digital como motor de competitividad en Honduras

Tegucigalpa – Representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), sostuvieron un encuentro estratégico con expertos en competitividad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el mismo se reafirmó el compromiso con la modernización del sistema productivo nacional.

La reunión tuvo como eje central el intercambio de soluciones ante los desafíos que enfrenta el sector privado, posicionando a la innovación y la transformación digital como los pilares fundamentales para acelerar el desarrollo económico del país.

El encuentro fue liderado por la vicepresidenta del Cohep, María Cristina de Handal quien junto a los especialistas internacionales exploró mecanismos para crear un entorno de negocios más ágil y adaptado a las exigencias globales.

Durante la jornada, se destacaron puntos clave para la agenda empresarial como: modernización empresarial, adopción de nuevas tecnologías para optimizar procesos productivos, fomento de la competitividad e identificación de barreras que limitan el crecimiento de las empresas hondureñas.

Sostenibilidad: Estrategias que permitan un desarrollo económico alineado con la responsabilidad ambiental y social.

La innovación y la transformación digital son motores fundamentales para el desarrollo económico de Honduras. El #COHEP sostuvo un productivo encuentro con expertos en competitividad del BID para intercambiar ideas sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector privado… pic.twitter.com/tjUhaNLa0d — COHEP (@COHEPHonduras) March 24, 2026

«La innovación no es solo una opción, es el motor que permitirá a nuestras empresas ser más competitivas y resilientes en un mercado globalizado», señalaron representantes del sector privado durante la sesión.

La colaboración con el BID busca facilitar el acceso a herramientas y conocimientos técnicos que permitan a Honduras dar un salto cualitativo en su ecosistema digital. Para el Cohep, este intercambio es vital para diseñar políticas que incentiven la inversión y mejoren la eficiencia en todos los niveles del sector productivo. LB