Cohep ve favorable reducir el empleo improductivo  

Tegucigalpa – El gerente de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera se expresó a favor de que la nueva administración del Ejecutivo, de Nasry Asfura, restructure el gobierno y reducir así el empleo improductivo.

(Leer) “Vamos a reducir el Estado”, promete Asfura y detalla nombres de cuatro ministros de su gabinete

“Si el gobierno nuevo ha determinado que hay instituciones que no le agregan valor a la actividad del sector público como herramientas de crecimiento o productividad para el pueblo hondureño, mejor que se corten”, afirmó.

Herrera agregó que lo que se puede ahorrar mediante esta restructuración del aparato estatal sirva para fortalecer áreas importantes como la educación, la salud e inversión productiva, un área que genera empleo.

Recordó que el presupuesto se ha visto afectado porque el gobierno sigue creciendo en “instituciones que no aportan nada”.

Para el representante del Cohep, mantener en planillas estatal grupos como los colectivos de Libertad y Refundación (Libre) en secretarías de Estados no generaba un rendimiento productivo para el país. “Más bien impacta en el clima de inversiones y la incertidumbre que genera desconfianza”, señaló.

El presidente electo prometió que reducirá el Estado para lo que se reducirán algunas dependencias y se unirán otras.